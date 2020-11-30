Лев останется тренером сборной Германии на Евро-2020

Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил, что Йоахим Лев будет возглавлять сборную Германии на чемпионате Европы.

Ранее Германия не выиграла группу Лиги наций, проиграв в последнем матче 0:6 Испании.

DFB в заявлении отметил, что поставленные цели были достигнуты – попадание на Евро, место в Лиге наций А и попадание в первую корзину при жеребьевке к ЧМ-2022.

Лев работает главным тренером сборной с 2006 года.