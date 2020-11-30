Йоахим Лев
Евро-2020
Футбол
Германия
Лев останется тренером сборной Германии на Евро-2020
46 минут назад
Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил, что Йоахим Лев будет возглавлять сборную Германии на чемпионате Европы.
Ранее Германия не выиграла группу Лиги наций, проиграв в последнем матче 0:6 Испании.
DFB в заявлении отметил, что поставленные цели были достигнуты – попадание на Евро, место в Лиге наций А и попадание в первую корзину при жеребьевке к ЧМ-2022.
Лев работает главным тренером сборной с 2006 года.
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