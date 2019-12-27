Знаете что: за десять лет русский футбол вообще не изменился

У «Зенита» есть конкуренты по возможностям? Откуда столько конфликтов с фанатами? Почему «Динамо» и «Спартак» опять где-то в середине таблицы? Каждый год возникают подобные вопросы, но ответы на них почти всегда отсутствуют. В конце десятилетия принято подводить итоги. Мы тоже расписали свои – по русскому футболу, который за это время пережил смену формата, подстройку под ЧМ и введение VAR.

Футбол в России – сплошной парадокс. Там постоянно анонсируют и производят реформы («Мы за любой кипеж»), но в итоге даже с ними ничего не меняется. Вот и оказалось, что ответов опять нет, а глобальных изменений в 2010-х так и не произошло.

2010-й: «Зенит» доминирует, клубы исчезают, фанатов прессуют

1. Чемпионат России еще проводился по системе «весна-осень», поэтому год включил только один сезон. Там почти все время доминировал «Зенит» – он же и выиграл чемпионство. «Зенит» завершил турнир с разницей мячей +40, 20 раз победил и проиграл только дважды. Было и летнее усиление состава: из «Рубина» подписали Сергея Семака, который тогда даже не думал о тренерской карьере. Зато стал чемпионом.