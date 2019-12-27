Знаете что: за десять лет русский футбол вообще не изменился

У «Зенита» есть конкуренты по возможностям? Откуда столько конфликтов с фанатами? Почему «Динамо» и «Спартак» опять где-то в середине таблицы? Каждый год возникают подобные вопросы, но ответы на них почти всегда отсутствуют. В конце десятилетия принято подводить итоги. Мы тоже расписали свои – по русскому футболу, который за это время пережил смену формата, подстройку под ЧМ и введение VAR.
Футбол в России – сплошной парадокс. Там постоянно анонсируют и производят реформы («Мы за любой кипеж»), но в итоге даже с ними ничего не меняется. Вот и оказалось, что ответов опять нет, а глобальных изменений в 2010-х так и не произошло.
2010-й: «Зенит» доминирует, клубы исчезают, фанатов прессуют
1. Чемпионат России еще проводился по системе «весна-осень», поэтому год включил только один сезон. Там почти все время доминировал «Зенит» – он же и выиграл чемпионство. «Зенит» завершил турнир с разницей мячей +40, 20 раз победил и проиграл только дважды. Было и летнее усиление состава: из «Рубина» подписали Сергея Семака, который тогда даже не думал о тренерской карьере. Зато стал чемпионом.
2. 16 февраля 2010-го «Москва» официально прекратила существование, хотя по спортивному принципу могла сыграть в Премьер-лиге. «Москва» осталась без спонсора, освободила место для «Алании», а сама заявилась только в ЛФЛ. В конце 2010-го «Москвы» вообще официально не стало, хотя за три года до этого команда играла в финале Кубка России.
3. «Зенит» опережал все клубы РПЛ по общей стоимости состава – 148,43 миллиона евро. Из остальных команд рубеж в 100 миллионов перешагнул только ЦСКА. Тогда же «Зенит» тратил десятки миллионов на трансферное усиление: 22 миллиона заплатили за Бруну Алвеша, 12 – за Александра Бухарова. Интересно, что через год «Зенит» вообще отдал по 40 миллионов евро за Халка и Витселя – ни один клуб РПЛ такого себе не позволял.
4. Валерий Карпин – один из заметных персонажей года. Для него это был первый полноценный сезон в роли главного тренера «Спартака». Тогда «Спартак» Карпина проиграл дерби «Динамо» (0:1), а тренер после матча выдал убойную фразу: «Игра была равна. Играли два... Одному повезло больше, вот оно и победило».
5. Кризис в «Спартаке» стал еще одной вечной темой, которая никуда не уходит при любом тренере. Четвертое место для ожидавшего чемпионства «Спартака» – мощный провал. Даже при нем Карпина все равно не уволили, хотя в 2010-м у «Спартака» была серия из четырех поражений подряд («Крылья», ЦСКА, «Зенит», «Динамо»). Думали, что все это временно.
6. Еще в 2009-м в России пошла политика по ужесточению лимита на легионеров. Тогда на поле в одной команде одновременно выпускали максимум шесть иностранцев. Скандал с семью иностранцами на поле у «Зенита» был еще до старта десятилетия – потом к лимиту просто относились внимательнее. Считалось, что он помогает в развитии молодых игроков.
7. Фанаты, полиция, массовые столкновения – все это оставило серьезный след на впечатлениях от 2010-го. 6 декабря в драке на севере Москвы погиб фанат «Спартака» Егор Свиридов. Уже через несколько дней из-за этого произошли столкновения на Манежной площади – там пострадали несколько десятков человек. Фанаты тоже участвовали, а потом отнекивались от сопоставления с политикой.
8. «Динамо» вложило в трансферы 22 миллиона евро, раскупив большую часть развалившейся «Москвы». Усиление не помогло: по итогам чемпионата «Динамо» осталось в таблице только на седьмом месте. Лучшим бомбардиром той команды был Кевин Кураньи (9 голов). Из 30 матчей сезона «Динамо» победило только в девяти, а по количеству ничьих поделило первое место с «Рубином» (13). Дмитрий Хохлов отбегал за «Динамо» 20 матчей.
А теперь – следите за руками.
2019-й: «Зенит» доминирует, клубы исчезают, фанатов прессуют
1. «Зенит» выиграл чемпионат России-2018/19. Он же лидирует и к зимней паузе в новом сезоне. Доминирование продолжается на всех уровнях: 10 очков над вторым местом, больше всех забито (37), меньше все пропущено (9). Сергей Семак – главный тренер чемпионского «Зенита». Он же возглавляет команду и в постчемпионском сезоне.
2. Клубы в России исчезали регулярно. В 2018-м исчезло финансирование у «Тосно» и «Амкара». Теперь с проблемами столкнулся «Анжи». Команда доиграла сезон-2018/19, но дальше сразу спустилась в ПФЛ. Для этого сократили долги с 360 миллионов рублей до 100 миллионов. Потом сокращали еще, но получили арест на клубное имущество. Всего за год «Анжи» слетел из РПЛ до низов профессионального футбола (15-е место в ПФЛ).
3. Сразу пять клубов РПЛ перешли отметку в 100 миллионов евро по общей стоимости игроков. «Зенит» по-прежнему лидирует по ценникам футболистов (210,2) и трансферным возможностям. Ракицкий, Азмун, Барриос, Малком, Дуглас Сантос – история об усилении, которое не может себе позволить больше ни одна команда РПЛ. За них вместе «Зенит» отдал 89 миллионов евро – и это только трансферы, где за одного игрока платили минимум 10 миллионов.
4. Валерий Карпин работает в «Ростове», идет с ним в лидерах РПЛ и по-прежнему необычно высказывается. Креативно поздравил игрока Попова с днем рождения, запросил 50 миллионов за лидеров «Ростова» и мощно отреагировал на сравнение с Клоппом («Может, это он похож на меня?»). Карпин-тренер – это все еще заметный и обсуждаемый персонаж.
5. Кольцо кризиса в «Спартаке» замкнулось в 2019-м. Идеи Олега Кононова рухнули в обсуждении пиджаков. На его место пришел иностранец Тедеско – по результатам лучше не стало. «Спартак» завершает 2019 год на десятом месте. Впервые за 15 лет «Спартак» проиграл в РПЛ пять матчей подряд («Зенит», «Урал», «Уфа», «Оренбург», «Краснодар»). Сейчас все хуже, чем в начале десятилетия.
6. Лимит на легионеров все еще такой же: на поле одновременно выходят максимум шесть иностранных игроков. Политика ужесточения продолжится через год – там клубы РПЛ не заявят на сезон больше восьми иностранцев. Все они смогут одновременно быть в игре. По количеству иностранцев в сезонной заявке в 2019-м ограничений нет.
7. Декабрь 2019-го – это еще и всероссийская акция, которая пошла от фанатов «Спартака». Сначала их задерживали перед матчем с «Зенитом», потом они организовали уход болельщиков с трибун во время матчей последнего тура перед паузой. Болельщиков «Спартака» поддержали болельщики почти всех клубов РПЛ – все они уходили со стадионов в конце первых таймов.
8. В сезоне-2018/19 «Динамо» доминировало по количеству ничьих (15) и финишировало только 12-м. Межсезонье – масштабная трансферная закупка сразу на 35 миллионов евро. 20 из них ушли на одного Максимилиана Филиппа. Усиление не помогло – по результатам этого сезона «Динамо» шло рядом с зоной вылета. Потом убрали Дмитрия Хохлова – и все временно наладилось.
Различий меньше – и почти все они объяснимы
Развиваются технологии, меняется политика некоторых клубов, влияет финансовый кризис – совсем без изменений русский футбол не обошелся. Но даже эти перемены не всегда были позитивными.
- Судейство – одна из главных тем 2019-го. В российский футбол постепенно внедряют систему VAR. Пока до успеха далеко: арбитры смотрят повторы по пять минут, а решения все равно получаются спорными. Раньше не было таких технологий, а на судей пусть и жаловались, но происходило это тише. «Господин Егоров – конченый негодяй», – таким жестким Евгений Гинер раньше не был.
- 29 ноября 2010 года Юрия Семина уволили из «Локомотива» – тогда у команды получилось только пятое место. В 2019-м Семин по-прежнему работает в «Локо», с которым опять идет на промежуточном пятом месте. Только сейчас отставание от второго составляет всего одно очко, а Семин никуда не собирается. «Есть много важных факторов ,которые для нас не сложились, но жизнь продолжается», – пишет тренер года Семин.
- Дзюба и Дзагоев поменялись ролями. В начале десятилетия Алан Дзагоев был главным талантом российского футбола (и почти не травмировался). «Спартак» сдавал Артема Дзюбу в аренду в «Томь», потому что тот никак себя не проявлял. Сейчас Алан Дзагоев вернулся на поле после тяжелой травмы, из-за которой не играл год. Артем Дзюба – один из лучших бомбардиров в РПЛ, лидер «Зенита» и сборной России. Бывает и так.
- 6 апреля 2010-го ЦСКА вылетел из Лиги чемпионов. В четвертьфинале. Тогда ЦСКА дважды проиграл «Интеру» с минимальным счетом. Понятно, что это был единичный всплеск в еврокубковом выступлении – к 2019-му мы оцениваем противоположные результаты. Ни одного (!) российского клуба не будет в еврокубковой весне. Все тот же ЦСКА занял последнее место на групповом этапе Лиги Европы.
- Клубы РПЛ используют меньше молодых игроков. Эту тенденцию особенно интересно оценивать на примере ЦСКА. В 2010-м средний возраст всех игроков РПЛ был на отметке 24,2. Средний возраст игроков ЦСКА – 22,4 (самый молодой клуб РПЛ). В 2019-м общий возраст по всем клубам РПЛ поднялся до отметки 26,8. ЦСКА по-прежнему удерживает лидерство по молодости, но возраст поднялся и у его игроков – 23,9.
- Бомбардиры меняются – теперь доминируют русские. Индивидуально сильных иностранных форвардов в РПЛ стало меньше – это можно повернуть и в такую сторону. В 2010-м лучшим бомбардиром был Веллитон из «Спартака» (19 голов). До сезона-2015/16 больше всех неизменно забивал иностранец. В том сезоне бомбардиром стал Смолов (20), потом снова Смолов (18), дальше – Промес (15, теперь играет в забивном «Аяксе»). В прошлом сезоне доминировал Федор Чалов (15).
Фото обложки: Zamir Usmanov/Global Look Press