Главные вопросы к аресту фанатов «Спартака» и поведению Дзюбы
Почему раньше фанатов не задерживали за наезды на других игроков (и даже на самого Дзюбу)?
Артем Дзюба – вечный враг для многих фанатов «Спартака». Его оскорбляют не первый раз, даже если до этого все не выражалось в такой тяжелой форме. Почему именно сейчас на это пошла такая серьезная реакция от полиции и чиновников? Почему она связана именно с оскорблениями Дзюбы?
Когда Денис Глушаков ушел из «Локомотива» в «Спартак», фанаты «Локо» наезжали на него во время каждого матча. Там тоже были матные оскорбления, баннеры и заряды от целой фанатской трибуны – никакой реакции, никаких арестов.
Глушилки, массовые задержания, допросы и штрафы – точно так нужно бороться с ненавистью к конкретному игроку?
Такие неожиданные аресты – профилактика перед Евро-2020?
Пока на это указывают хотя бы несколько фактов:
- История завязалась на матче сборной России. Дзюба – лидер сборной России.
- Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге – фанатов тоже задерживали там.
- Это подтверждает источник, на который ссылается «СЭ».
Все задержанные фанаты «Спартака» точно заслуживали поездку в участок?
«Всех забрали. Просто так. На любые вопросы ответ следующий: «Вы сами все знаете. Во избежание беспорядков», – рассказывал один из болельщиков.
Даже если кто-то готовился к массовой драке или оскорблял Дзюбу – неужели каждый попавший в участок человек заслуживал там оказаться? Напоминаем: задержание пережили около сотни человек. Не все из них потом успели на игру.
Почему сам Дзюба отреагировал так странно и поздно?
Еще раз отследите реакцию Дзюбы.
а) Отписался от партнеров по сборной в инстаграме. Не общался с журналистами. Возможно, пожаловался президенту РПЛ.
б) Проходил мимо журналистов и пульнул цитату о фашистах.
в) Дал обстоятельное интервью «СЭ», где даже многое объяснил. Но почему-то уже после перехода ситуации за точку кипения.
Чем все это закончится?
На одних задержаниях все точно не завершится. Три человека еще отбывают сроки в 15 суток. Заводящему «Спартака» запретили посещать матчи полтора года, но за него впрягся клуб (обещают юридическую помощь). Главная вытекающая – реакция «Фратрии». Фанатское объединение «Спартака» призвало всех болельщиков уйти со стадионов на 30-й минуте каждого из матчей 19-го тура РПЛ.
Это последний тур перед перерывом. И в нем еще могут быть новые события.