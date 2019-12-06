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#Артем Дзюба #Футбол #РПЛ #Спартак

Главные вопросы к аресту фанатов «Спартака» и поведению Дзюбы

06 декабря 2019, 16:50
Александр Плеханов

Почему раньше фанатов не задерживали за наезды на других игроков (и даже на самого Дзюбу)?

Артем Дзюба – вечный враг для многих фанатов «Спартака». Его оскорбляют не первый раз, даже если до этого все не выражалось в такой тяжелой форме. Почему именно сейчас на это пошла такая серьезная реакция от полиции и чиновников? Почему она связана именно с оскорблениями Дзюбы?

Когда Денис Глушаков ушел из «Локомотива» в «Спартак», фанаты «Локо» наезжали на него во время каждого матча. Там тоже были матные оскорбления, баннеры и заряды от целой фанатской трибуны – никакой реакции, никаких арестов.

Глушилки, массовые задержания, допросы и штрафы – точно так нужно бороться с ненавистью к конкретному игроку?

Наталия Кондратенко

Такие неожиданные аресты – профилактика перед Евро-2020?

Пока на это указывают хотя бы несколько фактов:

  • История завязалась на матче сборной России. Дзюба – лидер сборной России.
  • Евро-2020 пройдет в Санкт-Петербурге – фанатов тоже задерживали там.
  • Это подтверждает источник, на который ссылается «СЭ».

Все задержанные фанаты «Спартака» точно заслуживали поездку в участок?

«Всех забрали. Просто так. На любые вопросы ответ следующий: «Вы сами все знаете. Во избежание беспорядков», – рассказывал один из болельщиков.

Даже если кто-то готовился к массовой драке или оскорблял Дзюбу – неужели каждый попавший в участок человек заслуживал там оказаться? Напоминаем: задержание пережили около сотни человек. Не все из них потом успели на игру.

Зенит

Почему сам Дзюба отреагировал так странно и поздно?

Еще раз отследите реакцию Дзюбы.

а) Отписался от партнеров по сборной в инстаграме. Не общался с журналистами. Возможно, пожаловался президенту РПЛ. 

б) Проходил мимо журналистов и пульнул цитату о фашистах.

в) Дал обстоятельное интервью «СЭ», где даже многое объяснил. Но почему-то уже после перехода ситуации за точку кипения.

Чем все это закончится?

На одних задержаниях все точно не завершится. Три человека еще отбывают сроки в 15 суток. Заводящему «Спартака» запретили посещать матчи полтора года, но за него впрягся клуб (обещают юридическую помощь). Главная вытекающая – реакция «Фратрии». Фанатское объединение «Спартака» призвало всех болельщиков уйти со стадионов на 30-й минуте каждого из матчей 19-го тура РПЛ.

Это последний тур перед перерывом. И в нем еще могут быть новые события.

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Все подробности этой ситуации
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