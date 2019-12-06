Главные вопросы к аресту фанатов «Спартака» и поведению Дзюбы

Почему раньше фанатов не задерживали за наезды на других игроков (и даже на самого Дзюбу)?

Артем Дзюба – вечный враг для многих фанатов «Спартака». Его оскорбляют не первый раз, даже если до этого все не выражалось в такой тяжелой форме. Почему именно сейчас на это пошла такая серьезная реакция от полиции и чиновников? Почему она связана именно с оскорблениями Дзюбы?

Когда Денис Глушаков ушел из «Локомотива» в «Спартак», фанаты «Локо» наезжали на него во время каждого матча. Там тоже были матные оскорбления, баннеры и заряды от целой фанатской трибуны – никакой реакции, никаких арестов.

Глушилки, массовые задержания, допросы и штрафы – точно так нужно бороться с ненавистью к конкретному игроку?