Деян Кулусевски

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«Тоттенхэм» подписал двух игроков «Ювентуса» – Кулушевски и Бентанкура
#Ювентус
Футбол
🇸🇪 Кулушевски заразился коронавирусом и не сыграет за Швецию против Испании на Евро
#Деян Кулусевски
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Коронавирус в сборных перед Евро: кто-то пропустит турнир, а кто-то лишил всю сборную товарняка
#Евро-2020
7 мощных историй, которые мы упустили в праздники
#Хоккей
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