Маттиа Перин

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Перин впервые за 897 дней вышел в основе «Ювентуса». У клуба одна победа в пяти матчах Серии А и 8 пропущенных голов
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