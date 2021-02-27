Новый гол Капризова в НХЛ. Упал, но закатил шайбу из-за ворот

Тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан уже отдельно выделяет Капризова в составе «Миннесоты»: «Если это не лучший новичок лиги, то точно будет среди двух или трех лучших. Мы против него сыграли уже в шестой или седьмой раз. И в каждом матче он выглядел только лучше. Он очень шустрый игрок».

Прямо сейчас Капризов – самый результативный новичок лиги. Он претендует на «Колдер Трофи». Этот приз вручается главному новичку сезона. Журналист Павел Лысенков пишет, что основным соперником Капризова будет вратарь «Чикаго» Кевин Ланкинен. Тот набрал восемь побед в 14 матчах, «Чикаго» идет в зоне плей-офф.

Капризов переписывает рекорды внутри «Миннесоты». Он набирал больше одного очка в трех матчах подряд. До этого ни одному новичку клуба не удавались такие показатели. За первые шесть матчей в НХЛ Капризов набрал шесть очков. Такого в «Миннесоте» тоже никогда не было. Тройка Капризов-Раск-Цуккарелло имеет 21 очко за десять матчей вместе.

НХЛ уже сейчас сравнивает Капризова с другими русскими игроками лиги. За первые 15 матчей в лиге Капризов набрал 13 очков. Звездами НХЛ стали все, кто имел показатели чуть лучше.