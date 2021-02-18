В НХЛ гоняет швейцарец с русскими корнями. Забивает в проходах через всю площадку, мечтал о сборной России
«Детройт» – одна из худших команд этого сезона НХЛ. Она идет на последнем месте в Центральном дивизионе. После 18 матчей у нее только 11 очков. Хуже только у «Баффало» (10) и «Оттавы» (9).
С 23 января и по 7 февраля у «Детройта» была серия из 8 поражений. Дальше:
- Победа.
- Два поражения.
- Снова победа.
- И опять двухматчевая серия из поражений.
Последнее – от «Чикаго» (0:2). И там одним из главных героев стал 21-летний нападающий Филипп Курашев.
В середине второго периода «Детройт» играл в меньшинстве. «Чикаго» показал реализацию: Курашев получил пас от Данкана Кита, прошел через половину площадки, обыграл троих и закатил шайбу в ворота.
Для Курашева это 17-й матч в НХЛ и пятая шайба.
Что известно о Курашеве:
• Для него это первый сезон в НХЛ.
• Курашев – лучший бомбардир МЧМ-2019.
• Он – сын советского хоккеиста Константина Курашева. Тот выступал за минское и московское «Динамо», «Крылья». В 90-х Курашев уехал за границу: играл в Германии, Австрии и закончил карьеру в Швейцарии, где и остался жить. Там же: а) В 2001 году родился сын Филипп; б) Сам Константин начал тренерскую карьеру.
• Первый клуб Филиппа Курашева – «Берн». Дальше он переехал в Квебек. С 2018-го выступает за Швейцарию.
• Изначально Курашев хотел играть только за Россию. Но здесь уже важную роль сыграл отец. Слова Константина Курашева:
«Он большой фанат советского и российского хоккея. В 17 лет перед принятием решения, за какую сборную ему играть на чемпионате мира среди игроков до 18 лет, он до последнего момента ждал приглашения из России.
Я ему говорил, что здорово, что он хочет играть за Россию, но давай будем объективными и реально смотреть на вещи: тебе 17 лет, ты никогда не играл в России, и я уверен, что немногие знают в России такого игрока. Но он ждал до конца и потом принял приглашение сыграть за швейцарцев, поскольку от них ему было предложение».
• Курашев уже встречался со сборной России на МЧМ-2019. Перед этим матчем говорил:
«Родственники уже приехали, были на игре против шведов, пойдут на матч со сборной России. Жду этой игры с нетерпением. Надеюсь, сыграем хорошо. Папа будет болеть за Швейцарию».
Эх, сколько уже таких, кто ушел под другие знамена. Гальченюк, Барков, вот еще Курашев...