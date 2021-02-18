В НХЛ гоняет швейцарец с русскими корнями. Забивает в проходах через всю площадку, мечтал о сборной России

«Детройт» – одна из худших команд этого сезона НХЛ. Она идет на последнем месте в Центральном дивизионе. После 18 матчей у нее только 11 очков. Хуже только у «Баффало» (10) и «Оттавы» (9).

С 23 января и по 7 февраля у «Детройта» была серия из 8 поражений. Дальше:

Победа.

Два поражения.

Снова победа.

И опять двухматчевая серия из поражений.

Последнее – от «Чикаго» (0:2). И там одним из главных героев стал 21-летний нападающий Филипп Курашев.

В середине второго периода «Детройт» играл в меньшинстве. «Чикаго» показал реализацию: Курашев получил пас от Данкана Кита, прошел через половину площадки, обыграл троих и закатил шайбу в ворота.