Филипп Курашев
НХЛ
Хоккей
Чикаго (х)
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#Филипп Курашев #НХЛ #Хоккей #Чикаго (х)

В НХЛ гоняет швейцарец с русскими корнями. Забивает в проходах через всю площадку, мечтал о сборной России

час назад
Илья Егоров

«Детройт» – одна из худших команд этого сезона НХЛ. Она идет на последнем месте в Центральном дивизионе. После 18 матчей у нее только 11 очков. Хуже только у «Баффало» (10) и «Оттавы» (9).

С 23 января и по 7 февраля у «Детройта» была серия из 8 поражений. Дальше:

  • Победа.
  • Два поражения.
  • Снова победа.
  • И опять двухматчевая серия из поражений.

Последнее – от «Чикаго» (0:2). И там одним из главных героев стал 21-летний нападающий Филипп Курашев.

В середине второго периода «Детройт» играл в меньшинстве. «Чикаго» показал реализацию: Курашев получил пас от Данкана Кита, прошел через половину площадки, обыграл троих и закатил шайбу в ворота.

Для Курашева это 17-й матч в НХЛ и пятая шайба. 

Что известно о Курашеве:

• Для него это первый сезон в НХЛ.

• Курашев – лучший бомбардир МЧМ-2019.

• Он – сын советского хоккеиста Константина Курашева. Тот выступал за минское и московское «Динамо», «Крылья». В 90-х Курашев уехал за границу: играл в Германии, Австрии и закончил карьеру в Швейцарии, где и остался жить. Там же: а) В 2001 году родился сын Филипп; б) Сам Константин начал тренерскую карьеру.

• Первый клуб Филиппа Курашева – «Берн». Дальше он переехал в Квебек. С 2018-го выступает за Швейцарию.

• Изначально Курашев хотел играть только за Россию. Но здесь уже важную роль сыграл отец. Слова Константина Курашева:

«Он большой фанат советского и российского хоккея. В 17 лет перед принятием решения, за какую сборную ему играть на чемпионате мира среди игроков до 18 лет, он до последнего момента ждал приглашения из России.

Я ему говорил, что здорово, что он хочет играть за Россию, но давай будем объективными и реально смотреть на вещи: тебе 17 лет, ты никогда не играл в России, и я уверен, что немногие знают в России такого игрока. Но он ждал до конца и потом принял приглашение сыграть за швейцарцев, поскольку от них ему было предложение».

• Курашев уже встречался со сборной России на МЧМ-2019. Перед этим матчем говорил:

«Родственники уже приехали, были на игре против шведов, пойдут на матч со сборной России. Жду этой игры с нетерпением. Надеюсь, сыграем хорошо. Папа будет болеть за Швейцарию».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
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vladik12
57 минут назад

Эх, сколько уже таких, кто ушел под другие знамена. Гальченюк, Барков, вот еще Курашев...

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