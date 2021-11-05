Расмус Далин
НХЛ
Сиэтл (х)
Баффало
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#Расмус Далин #НХЛ #Сиэтл (х) #Баффало

Игрок НХЛ разозлился после пропущенного гола – и как ударил по шайбе. Но не попал по ней и грохнулся на лед 🥶

05 ноября, 19:25

В матче НХЛ между «Сиэтлом» и «Баффало» был забит вот такой гол. Вроде бы ничего особенного, но вы посмотрите до конца.

Да, все дело защитнике сразу после гола. Расмус Далин не смог выбить шайбу, которая летела в пустые ворота («Баффало» выпустил шестого полевого при счете 2:4). И он выместил злость: размахнулся, ударил клюшкой по шайбе и упал. Этот момент – главная гифка НХЛ последних дней.

Далин – один из главных хоккеистов «Баффало». Этой осенью он подписал контракт с клубом на три года. И заработает за это время 18 миллионов долларов. 

У Далина был момент еще более обидный. После удара Александра Овечкина шайба отскочила от него в ворота. Да, это редкий автогол в хоккее. 

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