Расмус Далин
НХЛ
Сиэтл (х)
Баффало
Игрок НХЛ разозлился после пропущенного гола – и как ударил по шайбе. Но не попал по ней и грохнулся на лед 🥶
05 ноября, 19:25
Да, все дело защитнике сразу после гола. Расмус Далин не смог выбить шайбу, которая летела в пустые ворота («Баффало» выпустил шестого полевого при счете 2:4). И он выместил злость: размахнулся, ударил клюшкой по шайбе и упал. Этот момент – главная гифка НХЛ последних дней.
Далин – один из главных хоккеистов «Баффало». Этой осенью он подписал контракт с клубом на три года. И заработает за это время 18 миллионов долларов.
У Далина был момент еще более обидный. После удара Александра Овечкина шайба отскочила от него в ворота. Да, это редкий автогол в хоккее.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые