Кирилл Капризов
Миннесота (х)
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#Кирилл Капризов #Миннесота (х)

Капризов набрал 100 очков за 92 матча в НХЛ. Из действующих игроков только Овечкин, Кросби и Малкин были быстрее

вчера, 10:13

Кирилл Капризов отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Монреалем» (8:2).

Второе очко стало юбилейным для Капризова. За 92 матча в НХЛ он набрал 100 очков (44 гола и 56 голевых передач).

  • Он занимает четвертое место по скорости набранных очков среди действующих игроков НХЛ. Столько же матчей потребовалось Коннору Макдэвиду («Эдмонтон»).
  • Среди действующих игроков только Александр Овечкин («Вашингтон», 77 матчей), Сидни Кросби («Питтсбург», 80) и Евгений Малкин («Питтсбург», 89) были быстрее.

Капризову 24 года, он проводит второй сезон в НХЛ. После первого сезона он стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» (51 очко) и получил приз лучшему новичку сезона лиги. Летом продлил контракт на пять лет и стал самым высокооплачиваемым игроком команды (45 миллионов долларов за весь период).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
НХЛ
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