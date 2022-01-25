Кирилл Капризов
Миннесота (х)
Капризов набрал 100 очков за 92 матча в НХЛ. Из действующих игроков только Овечкин, Кросби и Малкин были быстрее
вчера, 10:13
Кирилл Капризов отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Монреалем» (8:2).
Второе очко стало юбилейным для Капризова. За 92 матча в НХЛ он набрал 100 очков (44 гола и 56 голевых передач).
- Он занимает четвертое место по скорости набранных очков среди действующих игроков НХЛ. Столько же матчей потребовалось Коннору Макдэвиду («Эдмонтон»).
- Среди действующих игроков только Александр Овечкин («Вашингтон», 77 матчей), Сидни Кросби («Питтсбург», 80) и Евгений Малкин («Питтсбург», 89) были быстрее.
Капризову 24 года, он проводит второй сезон в НХЛ. После первого сезона он стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» (51 очко) и получил приз лучшему новичку сезона лиги. Летом продлил контракт на пять лет и стал самым высокооплачиваемым игроком команды (45 миллионов долларов за весь период).
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