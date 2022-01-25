Капризов набрал 100 очков за 92 матча в НХЛ. Из действующих игроков только Овечкин, Кросби и Малкин были быстрее

Капризову 24 года, он проводит второй сезон в НХЛ. После первого сезона он стал лучшим бомбардиром «Миннесоты» (51 очко) и получил приз лучшему новичку сезона лиги. Летом продлил контракт на пять лет и стал самым высокооплачиваемым игроком команды (45 миллионов долларов за весь период).