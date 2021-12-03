Капризов вошел в топ-5 самых результативных игроков сезона НХЛ. У него 28 очков в 23 матчах

«Миннесотта» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кирилл Капризов набрал три очка (два гола и ассист), стал второй звездой матча и первой звездой дня.

Капризов провел на льду 18 минут 52 секунды и заработал показатель полезности +4. Всего за 23 матча сезона у него 28 очков (9 голов и 19 ассистов).