Кирилл Капризов
НХЛ
Миннесота (х)
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#Кирилл Капризов #НХЛ #Миннесота (х)

Капризов вошел в топ-5 самых результативных игроков сезона НХЛ. У него 28 очков в 23 матчах

3 часа назад

«Миннесотта» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кирилл Капризов набрал три очка (два гола и ассист), стал второй звездой матча и первой звездой дня.

Капризов провел на льду 18 минут 52 секунды и заработал показатель полезности +4. Всего за 23 матча сезона у него 28 очков (9 голов и 19 ассистов).

После матча с «Нью-Джерси» он вошел в топ-5 самых результативных игроков сезона. 

Он делит пятое место с Джонатаном Юбердо («Флорида», 8+20) и Евгением Кузнецовым («Вашингтон», 8+20). Выше находятся только:

  1. Леон Драйзайтль, 41 очко («Эдмонтон», 20+21)
  2. Коннор Макдэвид, 40 («Эдмонтон», 15+25)
  3. Александр Овечкин, 38 («Вашингтон», 19+19)
  4. Назем Кадри, 30 («Колорадо», 9+21)

«Миннесота» идет первой в Западной конференции после 23 матчей. Она показывает лучший старт в своей истории: еще  никогда она не набирала 33 очка после 23 матчей.

Капризов в прошлом году он провел дебютный сезон в НХЛ, выиграл приз лучшему новичку, а в межсезонье продлил контракт и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом «Миннесоты».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
НХЛ
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