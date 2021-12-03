Капризов вошел в топ-5 самых результативных игроков сезона НХЛ. У него 28 очков в 23 матчах
«Миннесотта» обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кирилл Капризов набрал три очка (два гола и ассист), стал второй звездой матча и первой звездой дня.
Капризов провел на льду 18 минут 52 секунды и заработал показатель полезности +4. Всего за 23 матча сезона у него 28 очков (9 голов и 19 ассистов).
После матча с «Нью-Джерси» он вошел в топ-5 самых результативных игроков сезона.
Он делит пятое место с Джонатаном Юбердо («Флорида», 8+20) и Евгением Кузнецовым («Вашингтон», 8+20). Выше находятся только:
- Леон Драйзайтль, 41 очко («Эдмонтон», 20+21)
- Коннор Макдэвид, 40 («Эдмонтон», 15+25)
- Александр Овечкин, 38 («Вашингтон», 19+19)
- Назем Кадри, 30 («Колорадо», 9+21)
«Миннесота» идет первой в Западной конференции после 23 матчей. Она показывает лучший старт в своей истории: еще никогда она не набирала 33 очка после 23 матчей.
Капризов в прошлом году он провел дебютный сезон в НХЛ, выиграл приз лучшему новичку, а в межсезонье продлил контракт и стал самым высокооплачиваемым хоккеистом «Миннесоты».