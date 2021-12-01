Звезда НХЛ Мэттьюс сбрил усы, которые все обсуждали несколько лет. Это итог акции на 134 тысячи долларов 🪒
Остон Мэттьюс – главный хоккеист «Торонто». Он был первым номером драфта НХЛ-2016. Почти в каждом сезоне НХЛ Мэттьюс стабильно набирает больше очков, чем проводит матчей. Мэттьюс становился в НХЛ лучшим новичком сезона, а за пределами льда запомнился скандалами. Об одном из них мы подробно рассказывали в отдельном материале.
В образе Мэттьюса внутри НХЛ была одна запоминающаяся черта – его усы. Фанаты открыто сравнивали Мэттьюса и Пабло Эскобара из сериала «Нарко». Ответ Мэттьюса из 2019-го: «Мы действительно похожи, если не считать пивной живот. Мне все равно на мысли людей по поводу моих усов. Подумал, что пока их нужно оставить. Но дальше решу».
Мэттьюс рассказывал, что по поводу усов получил одобрение у мамы. В 2016-м у Мэттьюса еще не было усов, но он уже показывал их на Хэллоуин. Позже усы стали настолько запоминающейся частью образа Мэттьюса, что он использовал их буквально везде. Мэттьюс был с усами и в игре NHL 22. В 2019-м он делал такое праздничное декабрьское фото:
В ближайшее время таких фотографий у Мэттьюса уже не будет. Аккаунт фонда Movember показал видео, где Мэттьюс бреется. До этого он анонсировал отказ от усов, если соберет 134 тысячи долларов. Все получилось – Мэттьюс добился сбора нужной суммы. Movember ежегодно проходит в ноябре. Цель акции – профилактика и просвещение по вопросам мужского здоровья.
Обычно она проходит по определенным правилам. В начале ноября мужчины бреются, а потом целый месяц отращивают усы и бороду. За это время собирают пожертвования, а потом снова бреются. В случае с Мэттьюсом все было немного по-другому. Впервые участие в акции он анонсировал еще в ноябре 2020 года. Тогда была похожая цель – сбор 134 тысяч долларов.
Мэттьюс даже показывал в инстаграме анонсирующее видео.
Так Мэттьюс тогда описывал Movember: «Это ведущая благотворительная организация, глобально влияющая на мужское здоровье. Они вносят изменения, вкладывая средства в важнейшие области: психическое здоровье, профилактика самоубийств, рак простаты, рак яичек. Movember финансирует новаторские проекты в области здравоохранения».
Партнеры по «Торонто» поддерживали Мэттьюса в той акции. Митч Марнер мечтал, что они с Мэттьюсом без усов останутся парнями с детскими лицами. А так о нем сказал Зак Хайман: «Хочу, чтобы усы исчезли с его лица. Это будет означать достижение цели. Еще я не видел его без усов с момента, когда он попал в команду на контракт новичка».
Ждать этого пришлось больше года, но усы Мэттьюса чуть раньше участвовали в другой важной акции. Он встречался с умирающей болельщицей «Торонто», у которой был обнаружен рак легких на четвертой стадии. 71-летняя женщина пришла на встречу с Мэттьюсом с игрушечными усами. Мэттьюс даже пошутил, что на ней усы смотрятся лучше, чем на нем.
В таком виде Мэттьюс 1 декабря вышел к журналистам: «Это определенно кажется странным».
Реакция корреспондентки CityNews Toronto: «Остон Мэттьюс сегодня сбривает усы. Я буду в трауре ближайшую неделю».
И от фанатки: «У Остона Мэттьюса больше нет усов. Я собираюсь поплакать».
В этом году Мэттьюс собрал 134 тысячи долларов еще за десять дней до окончания акции.