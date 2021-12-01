Звезда НХЛ Мэттьюс сбрил усы, которые все обсуждали несколько лет. Это итог акции на 134 тысячи долларов 🪒

Остон Мэттьюс – главный хоккеист «Торонто». Он был первым номером драфта НХЛ-2016. Почти в каждом сезоне НХЛ Мэттьюс стабильно набирает больше очков, чем проводит матчей. Мэттьюс становился в НХЛ лучшим новичком сезона, а за пределами льда запомнился скандалами. Об одном из них мы подробно рассказывали в отдельном материале.

В образе Мэттьюса внутри НХЛ была одна запоминающаяся черта – его усы. Фанаты открыто сравнивали Мэттьюса и Пабло Эскобара из сериала «Нарко». Ответ Мэттьюса из 2019-го: «Мы действительно похожи, если не считать пивной живот. Мне все равно на мысли людей по поводу моих усов. Подумал, что пока их нужно оставить. Но дальше решу».

Мэттьюс рассказывал, что по поводу усов получил одобрение у мамы. В 2016-м у Мэттьюса еще не было усов, но он уже показывал их на Хэллоуин. Позже усы стали настолько запоминающейся частью образа Мэттьюса, что он использовал их буквально везде. Мэттьюс был с усами и в игре NHL 22. В 2019-м он делал такое праздничное декабрьское фото: