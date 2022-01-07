Кирилл Капризов
НХЛ
Миннесота (х)
Капризов травмировался в матче с НХЛ после силового приема. Но сначала установил рекорд по скорости набранных очков
7 часов назад
«Миннесота» обыграла «Бостон» (3:2) в регулярном чемпионате НХЛ, Кирилл Капризов забросил первую шайбу «Миннесоты». Главное о его выступлении:
- Капризов установил рекорд клуба по скорости набранных очков за сезон. У него 40 очков (14 голов и 26 ассистов) за 32 игры, он превзошел рекорд Марина Габорика, набравшего 40 в 36 играх сезона-2006/07.
- Его голевая серия продлилась до четырех игр. Только одному игроку «Миннесоты» удавалась такая серия в двух сезонах подряд – тому же Габорику (у него было четыре таких сезона).
- Капризов провел на льду 11 минут и 19 секунд. Во втором периоде он получил травму после силового приема от Трента Фредерика и покинул лед. Атаковавший получил две минуты штрафа.
Тренер «Миннесоты» Дин Эвасон назвал силовой прием «хищным»: «Это не хоккей. Шайба лежит перед ним – нужно только подобрать ее. И в такой уязвимой позиции ты атакуешь игрока сзади».
Капризов – самый результативный игрок «Миннесоты» в сезоне и самый высокооплачиваемый. Это его второй сезон в клубе, летом он продлил контракт на пять лет и получит по нему 45 миллионов долларов.
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