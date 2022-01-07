Капризов травмировался в матче с НХЛ после силового приема. Но сначала установил рекорд по скорости набранных очков

Тренер «Миннесоты» Дин Эвасон назвал силовой прием «хищным»: «Это не хоккей. Шайба лежит перед ним – нужно только подобрать ее. И в такой уязвимой позиции ты атакуешь игрока сзади».

Капризов – самый результативный игрок «Миннесоты» в сезоне и самый высокооплачиваемый. Это его второй сезон в клубе, летом он продлил контракт на пять лет и получит по нему 45 миллионов долларов.