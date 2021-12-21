НХЛ
Кирилл Капризов
Миннесота (х)
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#НХЛ #Кирилл Капризов #Миннесота (х)

Капризов установил рекорд «Миннесоты», набрав 36 очков в 30 первых играх сезона

3 часа назад

«Миннесота» проиграла «Далласу» в регулярном чемпионате НХЛ (4:7). Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал в матче три очка: гол и два ассиста.

  • Капризов показал лучший старт в истории «Миннесоты». Он набрал за 30 игр 36 очков (12 голов и 24 ассиста).
  • Предыдущий рекорд был у Мариана Габорика в сезоне-2007/2008. Тогда он набрал 34 очка за столько же игр: 18 голов и 16 ассистов).

Капризов проводит свой второй сезон в НХЛ. В первом он выиграл трофей лучшему новичку лиги и стал лучшим по результативности в «Миннесоте» (55 игр, 27 голов и 24 ассиста).

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
НХЛ
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