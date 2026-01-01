Миннесота (х)

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Хоккей
Капризов набрал 100 очков за 92 матча в НХЛ. Из действующих игроков только Овечкин, Кросби и Малкин были быстрее
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов травмировался в матче с НХЛ после силового приема. Но сначала установил рекорд по скорости набранных очков
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов установил рекорд «Миннесоты», набрав 36 очков в 30 первых играх сезона
#НХЛ
Хоккей
Капризов вошел в топ-5 самых результативных игроков сезона НХЛ. У него 28 очков в 23 матчах
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов во второй раз за карьеру набрал четыре очка за матч НХЛ. «Миннесота» забила семь голов
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов впервые в карьере набрал четыре очка за «Миннесоту». В первом же матче после перевода в третье звено
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов забил 30 голов за 67 матчей в НХЛ. Это клубный рекорд «Миннесоты» и седьмой показатель в лиге
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов прервал 8-матчевую безголевую серию
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов провел три матча подряд без набранных очков. У него ни одного гола в НХЛ в этом сезоне
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов впервые в карьере в НХЛ сделал три ассиста за матч
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов продлил контракт с «Миннесотой» на пять лет. Он получит за этот период 45 миллионов долларов
#Кирилл Капризов
Хоккей
«Миннесота» рассказала о проблемах с контрактом Капризова. Он истек, но хоккеист еще не подписал новый
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов признан лучшим новичком сезона НХЛ
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов забил в 4 матчах подряд – рекорд для новичков «Миннесоты»
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Он обновил достижение 20-летней давности
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов установил рекорд «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ. Предыдущее достижение сохранялось 20 лет
#Кирилл Капризов
Хоккей
Три американских лиги перенесли матчи в Миннесоте. Там проходят протесты из-за убийства афроамериканца полицейским
#США
Футбол
Капризов в третий раз в сезоне набрал три очка в матче. Это рекорд для новичка в истории «Миннесоты»
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов впервые за четыре матча набрал очко за «Миннесоту»
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов забросил три шайбы в матче НХЛ. Он набрал 23 очка за 25 игр
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов набрал семь очков в четырех последних матчах НХЛ
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов в третьем матче подряд набрал два очка
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов забил и ассистировал в матче против «Сан-Хосе»
#Кирилл Капризов
Хоккей
«Миннесота» внесла 5 игроков в список недоступных согласно протоколу безопасности в рамках борьбы с коронавирусом
#Миннесота (х)
Хоккей
Капризов забил, но «Миннесота» проиграла из-за гола Ничушкина
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов набрал 8 очков в 10 дебютных играх в НХЛ. У него ассист в победной игре против «Колорадо»
#Кирилл Капризов
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Хоккей
Капризов набрал 6 очков в первых 6 матчах в НХЛ. Это первый новичок «Миннесоты» с такой статистикой
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов – первая звезда недели НХЛ. «Миннесота» забила оба победных гола в овертаймах с его участием
#Кирилл Капризов
Хоккей
Капризов дебютировал в НХЛ: гол, два ассиста и рекорд «Миннесоты»
#Кирилл Капризов
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