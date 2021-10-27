Кирилл Капризов
НХЛ
Миннесота (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#Кирилл Капризов #НХЛ #Миннесота (х)

Капризов провел три матча подряд без набранных очков. У него ни одного гола в НХЛ в этом сезоне

6 минут назад

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел 17 минут и 55 секунд в матче НХЛ против «Ванкувера». «Миннесота» победила в основное время – 3:2.

Капризов нанес по воротам «Ванкувера» четыре броска, но не набрал результативных очков. Так происходит третий матч подряд.

В этом сезоне Капризов провел в НХЛ шесть матчей и набрал пять очков (0+5). В прошлом сезоне он забросил 27 шайб.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Капризов забил половину голов в НХЛ с передач норвежца, который играл в России и знает язык
НХЛ готовится к титульным спонсорам. Раньше лига отказывалась от них из-за традиций с формами без реклам
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Кирилл Капризов
#НХЛ
#Миннесота (х)