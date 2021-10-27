Кирилл Капризов
НХЛ
Миннесота (х)
Капризов провел три матча подряд без набранных очков. У него ни одного гола в НХЛ в этом сезоне
6 минут назад
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел 17 минут и 55 секунд в матче НХЛ против «Ванкувера». «Миннесота» победила в основное время – 3:2.
Капризов нанес по воротам «Ванкувера» четыре броска, но не набрал результативных очков. Так происходит третий матч подряд.
В этом сезоне Капризов провел в НХЛ шесть матчей и набрал пять очков (0+5). В прошлом сезоне он забросил 27 шайб.
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