Капризов провел три матча подряд без набранных очков. У него ни одного гола в НХЛ в этом сезоне

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провел 17 минут и 55 секунд в матче НХЛ против «Ванкувера». «Миннесота» победила в основное время – 3:2.

Капризов нанес по воротам «Ванкувера» четыре броска, но не набрал результативных очков. Так происходит третий матч подряд.

В этом сезоне Капризов провел в НХЛ шесть матчей и набрал пять очков (0+5). В прошлом сезоне он забросил 27 шайб.