Кирилл Капризов
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Капризов забил 30 голов за 67 матчей в НХЛ. Это клубный рекорд «Миннесоты» и седьмой показатель в лиге
11 ноября, 10:10
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол в матче НХЛ против «Аризоны». «Миннесота» победила со счетом 5:2.
Гол «Аризоне» – третий для Капризова в этом сезоне. Он набрал 11-е очко за 12 матчей, хотя не забивал в восьми стартовых играх.
Капризов перешел в «Миннесоту» в 2020 году, но дебютировал в 2021-м. За это время он провел 67 матчей и забил 30 голов.
Никто из «Миннесоты» не забивал столько шайб быстрее. Это седьмой показатель в истории НХЛ. Лучший результат – у капитана «Вашингтона» Александра Овечкина (43 матча).
В восьмерке лучших – три российских хоккеиста:
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