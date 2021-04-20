Кирилл Капризов
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#Кирилл Капризов #НХЛ #Хоккей #Миннесота (х)

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ. Предыдущее достижение сохранялось 20 лет

20 апреля, 09:21

«Миннесота» обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2). Первую шайбу в матче забросил нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов.

  • Теперь у него 18 голов в 44 играх дебютного сезона. Это повторение лучшего результата в истории клуба, установленного в сезоне-2000/01. Тогда Мариан Габорик набрал 18 голов в 71 игре.
  • Всего у Капризова 37 очков в сезоне (18 голов и 19 ассистов). Он превзошел клубный рекорд по очкам среди новичков. Раньше лучший показатель тоже был у Габорика – 36 очков (18 голов и 18 ассистов) в 71 игре.

Капризову 23 года, он перешел в «Миннесоту» летом 2020 года из ЦСКА. Его дебют в НХЛ состоялся 14 января. В России он побеждал в Кубке Гагарина, а на международном уровне побеждал со сборной на Олимпиаде в 2018 году.

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Источник:
сайт НХЛ
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