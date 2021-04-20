Капризов установил рекорд «Миннесоты» по очкам в дебютном сезоне НХЛ. Предыдущее достижение сохранялось 20 лет

Теперь у него 18 голов в 44 играх дебютного сезона. Это повторение лучшего результата в истории клуба, установленного в сезоне-2000/01. Тогда Мариан Габорик набрал 18 голов в 71 игре.

Всего у Капризова 37 очков в сезоне (18 голов и 19 ассистов). Он превзошел клубный рекорд по очкам среди новичков. Раньше лучший показатель тоже был у Габорика – 36 очков (18 голов и 18 ассистов) в 71 игре.

Капризову 23 года, он перешел в «Миннесоту» летом 2020 года из ЦСКА. Его дебют в НХЛ состоялся 14 января. В России он побеждал в Кубке Гагарина, а на международном уровне побеждал со сборной на Олимпиаде в 2018 году.