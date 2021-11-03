Кирилл Капризов
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Капризов прервал 8-матчевую безголевую серию
03 ноября, 10:18
Кирилл Капризов до матча против «Оттавы», который состоялся 3 ноября:
- 8 игр в НХЛ.
- 6 ассистов.
- 0 заброшенных шайб.
В матче против «Оттавы» он отдал голевую передачу и забил первую шайбу в сезоне – в овертайме, которая стала победной. Видео момента:
Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон прокомментировал эту шайбу Капризова так:
«После матча он поделился с одним из тренеров ощущениями. Он сказал, будто это первый его гол вообще. Кирилл, конечно, очень рад».
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