Кирилл Капризов
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#Кирилл Капризов #НХЛ #Миннесота (х) #Оттава (х)

Капризов прервал 8-матчевую безголевую серию

03 ноября, 10:18

Кирилл Капризов до матча против «Оттавы», который состоялся 3 ноября:

  • 8 игр в НХЛ.
  • 6 ассистов.
  • 0 заброшенных шайб.

В матче против «Оттавы» он отдал голевую передачу и забил первую шайбу в сезоне – в овертайме, которая стала победной. Видео момента:

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвансон прокомментировал эту шайбу Капризова так:

«После матча он поделился с одним из тренеров ощущениями. Он сказал, будто это первый его гол вообще. Кирилл, конечно, очень рад».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
В прошлом сезоне у него было больше голов:
Капризов забил половину голов в НХЛ с передач норвежца, который играл в России и знает язык
Новый гол Капризова в НХЛ. Упал, но закатил шайбу из-за ворот
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