Кирилл Капризов
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Миннесота (х)
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#Кирилл Капризов #НХЛ #Хоккей #Миннесота (х)

Капризов набрал 8 очков в 10 дебютных играх в НХЛ. У него ассист в победной игре против «Колорадо»

01 февраля, 10:34

«Миннесота» обыграла в овертайме «Колорадо» в игре НХЛ (4:3). Победную шайбу забросил Юнас Брудин.

  • Кирилл Капризов сделал голевой пас Виктору Раску в третьем периоде – тот сравнял счет и перевел матч в овертайм.
  • У Капризова – 2+6 за первые десять матчей.
  • Три очка он набрал уже в стартовой игре против «Лос-Анджелеса», где отдал две передачи и забил победный гол в овертайме.

«Миннесота» идет третьей в Западном дивизионе с 12 очками.

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Комментарии (1)
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vladik12
01 февраля, 12:07

Повезло Кириллу с командой. В ней очень легко выделяться.

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