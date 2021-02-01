Кирилл Капризов
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Капризов набрал 8 очков в 10 дебютных играх в НХЛ. У него ассист в победной игре против «Колорадо»
01 февраля, 10:34
«Миннесота» обыграла в овертайме «Колорадо» в игре НХЛ (4:3). Победную шайбу забросил Юнас Брудин.
- Кирилл Капризов сделал голевой пас Виктору Раску в третьем периоде – тот сравнял счет и перевел матч в овертайм.
- У Капризова – 2+6 за первые десять матчей.
- Три очка он набрал уже в стартовой игре против «Лос-Анджелеса», где отдал две передачи и забил победный гол в овертайме.
«Миннесота» идет третьей в Западном дивизионе с 12 очками.
Комментарии (1)
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01 февраля, 12:07
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Повезло Кириллу с командой. В ней очень легко выделяться.
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