Кирилл Капризов
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#Кирилл Капризов #НХЛ #Хоккей #Миннесота (х)

Капризов набрал семь очков в четырех последних матчах НХЛ

3 часа назад

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» (3:1). Кирилл Капризов в этой игре забросил одну шайбу.

Его очки в четырех последних матчах:

До этого Капризов не набирал очки в двух играх. Всего за 17 матчей НХЛ он имеет 16 очков (5+11).

«Миннесота» идет на втором месте в Западном дивизионе. Команда выиграла пять матчей подряд.

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