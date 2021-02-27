Капризов набрал семь очков в четырех последних матчах НХЛ

«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» (3:1). Кирилл Капризов в этой игре забросил одну шайбу.

Его очки в четырех последних матчах:

«Анахайм». Два ассиста

«Сан-Хосе». Гол+ассист

«Колорадо». Два ассиста

«Лос-Анджелес». Гол.

До этого Капризов не набирал очки в двух играх. Всего за 17 матчей НХЛ он имеет 16 очков (5+11).

«Миннесота» идет на втором месте в Западном дивизионе. Команда выиграла пять матчей подряд.