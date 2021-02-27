Кирилл Капризов
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Миннесота (х)
Капризов набрал семь очков в четырех последних матчах НХЛ
3 часа назад
«Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес» (3:1). Кирилл Капризов в этой игре забросил одну шайбу.
Его очки в четырех последних матчах:
- «Анахайм». Два ассиста
- «Сан-Хосе». Гол+ассист
- «Колорадо». Два ассиста
- «Лос-Анджелес». Гол.
До этого Капризов не набирал очки в двух играх. Всего за 17 матчей НХЛ он имеет 16 очков (5+11).
«Миннесота» идет на втором месте в Западном дивизионе. Команда выиграла пять матчей подряд.
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