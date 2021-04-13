Три американских лиги перенесли матчи в Миннесоте. Там проходят протесты из-за убийства афроамериканца полицейским

Изменения коснулись трех игр, запланированных в штате Миннесота на 12 апреля:

❌ МЛБ (Главная лига бейсбола). «Миннесота Твинс» – «Бостон Ред Сокс».

❌ НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). «Миннесота Тимбервулвз» – «Бруклин Нетс».

❌ НХЛ (Национальная хоккейная лига). «Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз».

Все переносы связаны с гибелью Данте Райта – афроамериканца, застреленного полицейским 11 апреля. В заявлении каждого клуба сказано, что они приносят соболезнования близким погибшего. Решение о переносах приняты совместно с лигами и местными властями.