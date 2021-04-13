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Миннесота (х)
Три американских лиги перенесли матчи в Миннесоте. Там проходят протесты из-за убийства афроамериканца полицейским
5 часов назад
Изменения коснулись трех игр, запланированных в штате Миннесота на 12 апреля:
❌ МЛБ (Главная лига бейсбола). «Миннесота Твинс» – «Бостон Ред Сокс».
❌ НБА (Национальная баскетбольная ассоциация). «Миннесота Тимбервулвз» – «Бруклин Нетс».
❌ НХЛ (Национальная хоккейная лига). «Миннесота Уайлд» – «Сент-Луис Блюз».
Все переносы связаны с гибелью Данте Райта – афроамериканца, застреленного полицейским 11 апреля. В заявлении каждого клуба сказано, что они приносят соболезнования близким погибшего. Решение о переносах приняты совместно с лигами и местными властями.
- Данте Райту было 20 лет. 11 апреля полиция остановила его автомобиль за нарушение правил дорожного движения. После проверки документов выяснилось, что Райт находится в розыске.
- Полицейский попыталась задержать его, но он вернулся в машину, и тогда в Райта выстрелили. В полиции позже рассказали, что офицер случайно выстрелила из огнестрельного оружия – она хотела применить электрошокер.
- В день убийства в пригороде Миннеаполиса начались протесты. На улицы вышли сотни людей, скандировавших имя Райта. Произошли столкновения с полицией, против протестующих применили слезоточивый газ.
- На следующий день в городе ввели комендантский час, но протесты продолжились. Известно о 40 задержанных.
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