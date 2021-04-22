Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Он обновил достижение 20-летней давности

Для него это 19-я шайба в дебютном сезоне в НХЛ. Он обновил рекорд «Миннесоты», установленный 20 лет назад Марианом Габориком. Тот забил 18 голов в сезоне-2000/01.

Капризов забросил 19 шайб за 45 матчей. Габорику потребовалась 71 игра, чтобы забить 18 голов.

Всего у Капризова 38 очков в этом сезоне (19 голов и 19 ассистов). Он набирает в среднем по 0,84 очка за игру.

Капризов дебютировал в НХЛ в январе 2021 года. До перехода в «Миннесоту» он играл в ЦСКА.