Кирилл Капризов
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#Кирилл Капризов #НХЛ #Хоккей #Миннесота (х)

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по голам в дебютном сезоне НХЛ. Он обновил достижение 20-летней давности

вчера, 11:18

«Миннесота» обыграла «Аризону» в матче регулярного сезона НХЛ (4:1). Один из голов забил нападающий Кирилл Капризов.

  • Для него это 19-я шайба в дебютном сезоне в НХЛ. Он обновил рекорд «Миннесоты», установленный 20 лет назад Марианом Габориком. Тот забил 18 голов в сезоне-2000/01.
  • Капризов забросил 19 шайб за 45 матчей. Габорику потребовалась 71 игра, чтобы забить 18 голов.
  • Всего у Капризова 38 очков в этом сезоне (19 голов и 19 ассистов). Он набирает в среднем по 0,84 очка за игру.

Капризов дебютировал в НХЛ в январе 2021 года. До перехода в «Миннесоту» он играл в ЦСКА.

Все фото: сайт НХЛ
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