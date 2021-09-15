Кирилл Капризов
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«Миннесота» рассказала о проблемах с контрактом Капризова. Он истек, но хоккеист еще не подписал новый
час назад
Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин дал НХЛ официальный комментарий о ситуации с Кириллом Капризовым. Его контракт истек после прошлого сезона, а новый все еще не подписан.
- Переговоры с Капризовым «идут довольно медленно», несмотря на скорое начало сборов. Они стартуют 23 сентября.
- Герин сказал, что не беспокоится из-за контракта. Но волнуется из-за того, что Капризов не наберет форму, если пропустит сборы. «Я по опыту знаю, что это нехорошо».
- «Я уважаю Кирилла и не думаю, что он сейчас делает что-то ненормальное. Вопрос только: «Когда мы оформим сделку?» – сказал Герин.
Капризову 24 года. Прошлый сезон НХЛ стал для него первым в карьере. Он получил приз лучшему новичку сезона и установил рекорды «Миннесоты» по набранным очкам среди новых игроков: 27 шайб и 24 ассиста (51 очко).
Когда его контракт истек, инсайдеры писали о возможном возращении в Россию. Капризова якобы не устроили условия «Миннесоты».
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