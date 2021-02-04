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«Миннесота» внесла 5 игроков в список недоступных согласно протоколу безопасности в рамках борьбы с коронавирусом
04 февраля, 10:43
«Миннесота» внесла 5 игроков в список недоступных для участия в матчах НХЛ. Это обязательная процедура, которая работает согласно протоколу безопасности в рамках борьбы с коронавирусом. У «Миннесоты» недоступны:
- Ник Бьюгстэд.
- Ник Бонино.
- Юэль Эрикссон Эк.
- Маркус Юханссон.
- Маркус Фолиньо.
Поэтому четыре ближайших матча команды перенесены: по одному – с «Колорадо» и «Аризоной», две – с «Сент-Луисом».
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