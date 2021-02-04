Миннесота (х)
НХЛ
Хоккей
Поделиться:
Комментарии:
0
#Миннесота (х) #НХЛ #Хоккей

«Миннесота» внесла 5 игроков в список недоступных согласно протоколу безопасности в рамках борьбы с коронавирусом

04 февраля, 10:43

«Миннесота» внесла 5 игроков в список недоступных для участия в матчах НХЛ. Это обязательная процедура, которая работает согласно протоколу безопасности в рамках борьбы с коронавирусом. У «Миннесоты» недоступны:

  • Ник Бьюгстэд.
  • Ник Бонино.
  • Юэль Эрикссон Эк.
  • Маркус Юханссон.
  • Маркус Фолиньо.

Поэтому четыре ближайших матча команды перенесены: по одному – с «Колорадо» и «Аризоной», две – с «Сент-Луисом».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Овечкин набрал четыре очка за матч. Но «Вашингтон» проиграл
Сын Мозякина дебютировал за «Металлург». Сыграл в КХЛ вместе с отцом
Марло из «Сан-Хосе» вышел на 4-е место по числу матчей в НХЛ
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Миннесота (х)
#НХЛ
#Хоккей