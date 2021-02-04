«Миннесота» внесла 5 игроков в список недоступных согласно протоколу безопасности в рамках борьбы с коронавирусом

«Миннесота» внесла 5 игроков в список недоступных для участия в матчах НХЛ. Это обязательная процедура, которая работает согласно протоколу безопасности в рамках борьбы с коронавирусом. У «Миннесоты» недоступны:

Ник Бьюгстэд.

Ник Бонино.

Юэль Эрикссон Эк.

Маркус Юханссон.

Маркус Фолиньо.

Поэтому четыре ближайших матча команды перенесены: по одному – с «Колорадо» и «Аризоной», две – с «Сент-Луисом».