Кирилл Капризов
НХЛ
Хоккей
Миннесота (х)
Капризов набрал 6 очков в первых 6 матчах в НХЛ. Это первый новичок «Миннесоты» с такой статистикой
39 минут назад
Кирилл Капризов стал игроков «Миннесоты» прошлым летом, но дебютировал за новый клуб только на старте сезона-2020/21. На данный момент он сыграл шесть матчей. Его статистика:
- Игра с «Кингз» – 2 очка (гол+пас).
- Игра с «Кингз» – 1 очко (пас).
- Игра с «Анахаймом» – 0 очков.
- Игра с «Анахаймом» – 1 очко (пас).
- Игра с «Сан-Хосе» – 0 очков.
- Игра с «Сан-Хосе» – 1 очков (пас).
По «гол+пас» Кирилл Капризов набрал 6 очков в 6 стартовых матчах НХЛ – первый новичок «Миннесоты», которому это удалось.
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