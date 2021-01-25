Капризов набрал 6 очков в первых 6 матчах в НХЛ. Это первый новичок «Миннесоты» с такой статистикой

Кирилл Капризов стал игроков «Миннесоты» прошлым летом, но дебютировал за новый клуб только на старте сезона-2020/21. На данный момент он сыграл шесть матчей. Его статистика:

Игра с «Кингз» – 2 очка (гол+пас).

Игра с «Кингз» – 1 очко (пас).

Игра с «Анахаймом» – 0 очков.

Игра с «Анахаймом» – 1 очко (пас).

Игра с «Сан-Хосе» – 0 очков.

Игра с «Сан-Хосе» – 1 очков (пас).

По «гол+пас» Кирилл Капризов набрал 6 очков в 6 стартовых матчах НХЛ – первый новичок «Миннесоты», которому это удалось.