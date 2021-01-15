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Капризов дебютировал в НХЛ: гол, два ассиста и рекорд «Миннесоты»
5 часов назад
Кирилл Капризов перешел в «Миннесоту» из ЦСКА прошлым летом. Но дебютировал за новый клуб только сейчас – на старте сезона-2020/21.
Его «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» – 3:4 ОТ. У самого Капризова дебют получился таким:
🏒 Он забил решающий гол в овертайме, который позволил «Миннесоте» победить в этой встрече.
🤝 Капризов отдал две голевые – на Юнаса Бродина и Виктора Раска.
📕 Так Капризов набрал три очка в первом матче – ни у одного игрока в истории «Миннесоты» не было такого дебюта.
Гол Капризова:
Радость команды за Капризова. Партнеры признали его лучшим игроком матча.
Комментарии (1)
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5 часов назад
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Дал жару Каприз.
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