Кирилл Капризов
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Юнас Бродин
Виктор Раск
ЦСКА
Миннесота (х)
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#Кирилл Капризов #НХЛ #ЦСКА #КХЛ #Хоккей #Виктор Раск #Миннесота (х) #Юнас Бродин

Капризов дебютировал в НХЛ: гол, два ассиста и рекорд «Миннесоты»

5 часов назад

Кирилл Капризов перешел в «Миннесоту» из ЦСКА прошлым летом. Но дебютировал за новый клуб только сейчас – на старте сезона-2020/21.

Его «Миннесота» обыграла «Лос-Анджелес Кингз» – 3:4 ОТ. У самого Капризова дебют получился таким:

🏒 Он забил решающий гол в овертайме, который позволил «Миннесоте» победить в этой встрече.

🤝 Капризов отдал две голевые – на Юнаса Бродина и Виктора Раска.

📕 Так Капризов набрал три очка в первом матче – ни у одного игрока в истории «Миннесоты» не было такого дебюта.

Гол Капризова:

Радость команды за Капризова. Партнеры признали его лучшим игроком матча.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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vladik12
5 часов назад

Дал жару Каприз.

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#Юнас Бродин