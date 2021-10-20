Капризов впервые в карьере в НХЛ сделал три ассиста за матч

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал третьей звездой в матче НХЛ против «Виннипега». Игра завершилась со счетом 6:5, «Миннесота» победила в овертайме.

Капризов впервые в карьере в НХЛ сделал три ассиста за один матч. Он закончил игру против «Виннипега» с показателем полезности «+2».

Это второй сезон Капризова в НХЛ. В этом сезоне он ни разу не забил за «Миннесоту», но отдал пять результативных передач за три матча.

Капризову 24 года. Он перешел в «Миннесоту» в июле-2020, но дебютировал за нее в 2021 году. До этого Капризов выступал за ЦСКА.