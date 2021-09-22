Кирилл Капризов
НХЛ
Миннесота (х)
Капризов продлил контракт с «Миннесотой» на пять лет. Он получит за этот период 45 миллионов долларов
2 часа назад
Переговоры «Миннесоты» и Кирилла Капризова продолжались больше двух месяцев. После окончания сезона у него не было контракта, но теперь он официально продлил соглашение:
- Капризов останется в клубе минимум до сезона-2025/26
- Получит за этот период 45 миллионов долларов (по 9 миллионов в год).
Вокруг продления контракта были разные слухи. Инсайдеры писали о возможном возвращении Капризова в Россию из-за несогласия с предложением «Миннесоты». Клуб подтверждал, что в переговорах есть проблемы.
Капризов провел в «Миннесоте» дебютный сезон в НХЛ. Он забросил 27 шайб и 24 ассиста (51 очко) и установил рекорд «Миннесоты» по набранным очкам среди новых игроков.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые