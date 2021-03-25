Капризов впервые за четыре матча набрал очко за «Миннесоту»

«Миннесота» обыграла «Анахайм» 3:2 в матче НХЛ. Дублем отличился Сперджен, победный гол забил Штурм.

Сперджен открыл счет, а Кирилл Капризов был одним из ассистентов. До этого в игре с «Анахаймом» и в двух матчах с «Колорадо» Капризов очков не набирал. «Миннесота» минимально обыграла «Анахайм», но проиграла дважды «Колорадо» с общим счетом 1:11.

Капризов провел 31 матч в НХЛ и набрал 26 очков – у него десять голов и 16 передач. Он – главный претендент на «Колдер Трофи», который вручается лучшему новичку сезона НХЛ.