Кирилл Капризов
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Хоккей
Миннесота (х)
Капризов в третьем матче подряд набрал два очка
4 часа назад
«Миннесота» выиграла 6:2 у «Колорадо» в матче НХЛ.
Кирилл Капризов выступил ассистентом к первому голу (забил Цуккарелло), он же поучаствовал в забитой шайбе Хартмана в третьем периоде, когда счет был равным – 3:3.
- Капризов набирал по два очка и в предыдущих двух матчах – с «Сан-Хосе» (1+1) и «Анахаймом» (0+2).
- Всего за сезон у него 4+11 за 16 матчей.
- «Миннесота» идет пятой в Западном дивизионе с 20 очками. Лидер – «Вегас» (23).
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