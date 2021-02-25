Капризов в третьем матче подряд набрал два очка

«Миннесота» выиграла 6:2 у «Колорадо» в матче НХЛ.

Кирилл Капризов выступил ассистентом к первому голу (забил Цуккарелло), он же поучаствовал в забитой шайбе Хартмана в третьем периоде, когда счет был равным – 3:3.