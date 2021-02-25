Кирилл Капризов
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#Кирилл Капризов #НХЛ #Хоккей #Миннесота (х)

Капризов в третьем матче подряд набрал два очка

4 часа назад

«Миннесота» выиграла 6:2 у «Колорадо» в матче НХЛ.

Кирилл Капризов выступил ассистентом к первому голу (забил Цуккарелло), он же поучаствовал в забитой шайбе Хартмана в третьем периоде, когда счет был равным – 3:3.

  • Капризов набирал по два очка и в предыдущих двух матчах – с «Сан-Хосе» (1+1) и «Анахаймом» (0+2).
  • Всего за сезон у него 4+11 за 16 матчей.
  • «Миннесота» идет пятой в Западном дивизионе с 20 очками. Лидер – «Вегас» (23).
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