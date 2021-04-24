Капризов забил в 4 матчах подряд – рекорд для новичков «Миннесоты»

Статистика Кирилла Капризова в последних 4 матчах:

Против «Сан-Хосе» – гол.

Против «Аризоны» – гол.

Против «Аризоны» – гол.

Против «Лос-Анджелеса» – дубль (стал второй звездой дня в НХЛ).

Его голевая сери достигла 4 матчей без перерыва – это рекорд для новичков «Миннесоты». Всего в этом сезоне в 46 матчах он набрал 40 очков.