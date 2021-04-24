Кирилл Капризов
НХЛ
Футбол
Миннесота (х)
Капризов забил в 4 матчах подряд – рекорд для новичков «Миннесоты»
7 часов назад
Статистика Кирилла Капризова в последних 4 матчах:
- Против «Сан-Хосе» – гол.
- Против «Аризоны» – гол.
- Против «Аризоны» – гол.
- Против «Лос-Анджелеса» – дубль (стал второй звездой дня в НХЛ).
Его голевая сери достигла 4 матчей без перерыва – это рекорд для новичков «Миннесоты». Всего в этом сезоне в 46 матчах он набрал 40 очков.
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