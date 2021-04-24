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#Кирилл Капризов #Футбол #НХЛ #Миннесота (х)

Капризов забил в 4 матчах подряд – рекорд для новичков «Миннесоты»

7 часов назад

Статистика Кирилла Капризова в последних 4 матчах:

Его голевая сери достигла 4 матчей без перерыва – это рекорд для новичков «Миннесоты». Всего в этом сезоне в 46 матчах он набрал 40 очков.

Источник:
твиттер пресс-службы НХЛ
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