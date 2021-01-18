Капризов – первая звезда недели НХЛ. «Миннесота» забила оба победных гола в овертаймах с его участием

Кирилл Капризов перешел в «Миннесоту» прошлым летом и дебютировал в НХЛ только в начале этого сезона – сыграл два матча с «Кингз».

Его статистика:

Первая встреча – два ассиста и победная шайба в овертайме.

Вторая встреча – ассист на Маркуса Юханссона, забившего победный гол в овертайме.

НХЛ назвала его первой звездой по итогам игровой недели. Второй звездой Трэвис Конекни из «Филадельфии», у него 5 (3+2) очков в двух встречах.

Третья звезда – нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, «2+3».