Кирилл Капризов
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8 марта
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Капризов – первая звезда недели НХЛ. «Миннесота» забила оба победных гола в овертаймах с его участием
вчера, 23:12
Кирилл Капризов перешел в «Миннесоту» прошлым летом и дебютировал в НХЛ только в начале этого сезона – сыграл два матча с «Кингз».
Его статистика:
- Первая встреча – два ассиста и победная шайба в овертайме.
- Вторая встреча – ассист на Маркуса Юханссона, забившего победный гол в овертайме.
НХЛ назвала его первой звездой по итогам игровой недели. Второй звездой Трэвис Конекни из «Филадельфии», у него 5 (3+2) очков в двух встречах.
Третья звезда – нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, «2+3».
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