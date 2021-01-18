Кирилл Капризов
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8 марта
Лос-Анджелес (х)
Филадельфия (х)
Миннесота (х)
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#Кирилл Капризов #НХЛ #Хоккей #Тампа-Бэй #8 марта #Лос-Анджелес (х) #Миннесота (х) #Филадельфия (х)

Капризов – первая звезда недели НХЛ. «Миннесота» забила оба победных гола в овертаймах с его участием

вчера, 23:12

Кирилл Капризов перешел в «Миннесоту» прошлым летом и дебютировал в НХЛ только в начале этого сезона – сыграл два матча с «Кингз».

Его статистика:

  • Первая встреча – два ассиста и победная шайба в овертайме.
  • Вторая встреча – ассист на Маркуса Юханссона, забившего победный гол в овертайме.

НХЛ назвала его первой звездой по итогам игровой недели. Второй звездой Трэвис Конекни из «Филадельфии», у него 5 (3+2) очков в двух встречах.

Третья звезда – нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, «2+3».

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#Миннесота (х)
#Филадельфия (х)