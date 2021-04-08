Кирилл Капризов
Футбол
Миннесота (х)
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#Кирилл Капризов #Футбол #Миннесота (х)

Капризов в третий раз в сезоне набрал три очка в матче. Это рекорд для новичка в истории «Миннесоты»

08 апреля, 10:36

«Миннесота» забила восемь голов «Колорадо» в матче НХЛ – счет 8:3.

Кирилл Капризов забил два гола и отдал голевой пас. Клубные рекорды для новичка:

  • Третий раз в сезоне – не менее трех очков.
  • Восьмой раз в сезоне – не менее двух очков.

Теперь статистика Капризова – 34 очка в 38 матчах. Он забросил 16 шайб и отдал 18 ассистов.

В таблице Западного дивизиона «Миннесота» идет третьей с 50 очками.

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