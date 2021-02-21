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#НХЛ #Хоккей #Вегас (х) #Колорадо Эвеланш

«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче НХЛ на открытом воздухе. Он прерывался из-за растаявшего льда

57 минут назад

«Колорадо» победил «Вегас» со счетом 3:2. Натан Маккиннон поучаствовал во всех голах команды.

Игра НХЛ стартовала 20 февраля в 23:00 по московскому времени. Потом прервалась после первого периода, когда растаял лед. Тогда счет был 1:0.

21 февраля в 8:00 по московскому времени матч возобновился. «Бостон» и «Филадельфия» через сутки тоже сыграют на открытом воздухе.

Матч НХЛ на открытом воздухе прервали после первого периода – солнце растопило лед

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