«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче НХЛ на открытом воздухе. Он прерывался из-за растаявшего льда

«Колорадо» победил «Вегас» со счетом 3:2. Натан Маккиннон поучаствовал во всех голах команды.

Игра НХЛ стартовала 20 февраля в 23:00 по московскому времени. Потом прервалась после первого периода, когда растаял лед. Тогда счет был 1:0.

21 февраля в 8:00 по московскому времени матч возобновился. «Бостон» и «Филадельфия» через сутки тоже сыграют на открытом воздухе.

Матч НХЛ на открытом воздухе прервали после первого периода – солнце растопило лед