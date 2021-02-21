Матч НХЛ на открытом воздухе прервали после первого периода – солнце растопило лед

20 и 21 февраля проходит NHL Outdoors. Это выездные матчи НХЛ на открытом воздухе. Обычно их устраивают на крупных стадионах из-за ажиотажа среди фанатов. Но из-за пандемии НХЛ перенесла их на берег озера Тахо в Неваде.

Первый день: играют «Колорадо» и «Вегас».

Второй: матч между «Филадельфией» и «Бостоном».

Но встреча «Колорадо» и «Вегаса» закончилась после первого периода. Солнце было настолько ярким, что растопило лед в центре площадки. Сначала рабочие службы пробовали залить лед заново. Потом они перенесли его на вечер того же дня.