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#НХЛ #Хоккей #Вегас (х) #Колорадо Эвеланш

Матч НХЛ на открытом воздухе прервали после первого периода – солнце растопило лед

2 часа назад

20 и 21 февраля проходит NHL Outdoors. Это выездные матчи НХЛ на открытом воздухе. Обычно их устраивают на крупных стадионах из-за ажиотажа среди фанатов. Но из-за пандемии НХЛ перенесла их на берег озера Тахо в Неваде.

Но встреча «Колорадо» и «Вегаса» закончилась после первого периода. Солнце было настолько ярким, что растопило лед в центре площадки. Сначала рабочие службы пробовали залить лед заново. Потом они перенесли его на вечер того же дня.

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