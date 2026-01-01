Колорадо Эвеланш

Дата основания
1972 г.
Достижения
3-кратный обладатель Кубка Стэнли
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Хоккей
«Нью-Джерси» обменял Мальцева в «Колорадо» после его дебютного сезона в НХЛ
#Нью-Джерси
Хоккей
«Колорадо» обыграл «Вегас» в матче НХЛ на открытом воздухе. Он прерывался из-за растаявшего льда
#НХЛ
Хоккей
Матч НХЛ на открытом воздухе прервали после первого периода – солнце растопило лед
#НХЛ
Хоккей
Капризов забил, но «Миннесота» проиграла из-за гола Ничушкина
#Кирилл Капризов
Хоккей
«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» со счетом 8:0. Два дня назад было поражение
#НХЛ
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Хоккей
НХЛ выбрала матчи на открытом воздухе – их будет два, состоятся в феврале
#НХЛ
Хоккей
Задоров подписал однолетний контракт с «Чикаго»
#Никита Задоров
Хоккей
У Гурьянова ассист за «Даллас», Наместников и Задоров сделали гол «Колорадо». У них будет седьмой матч
#НХЛ
Хоккей
Каменев перешел в СКА из «Колорадо»
#Владислав Каменев
Хоккей
Четыре россиянина набрали очки в матче Кубка Стэнли «Даллас» – «Колорадо»
#НХЛ
Хоккей
В «Колорадо» третий игрок заразился коронавирусом
#Колорадо Эвеланш
Хоккей
Кучеров много забивает и врывается в историю «Тампы»
#Никита Кучеров
Хоккей
Ночь Ничушкина в НХЛ: гол, передача, драка. Забил еще и головой!
#Валерий Ничушкин