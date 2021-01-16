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Филипп Грубауэр
Габриэль Ландескуг
Сент-Луис
Колорадо Эвеланш
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#НХЛ #Хоккей #Колорадо Эвеланш #Габриэль Ландескуг #Сент-Луис #Филипп Грубауэр

«Колорадо» разгромил «Сент-Луис» со счетом 8:0. Два дня назад было поражение

2 часа назад

«Колорадо» выиграл у «Сент-Луиса» во втором матче сезона-2020/21. Все восемь шайб команда забила за два периода.

Вратарь Филипп Грубауэр отыграл на ноль и сделал ассист. Габриэль Ландескуг оформил дубль. «Сент-Луис» заменил вратаря на старте третьего периода.

14 января эти клубы уже играли в НХЛ. Тогда «Сент-Луис» победил со счетом 4:1. В этом сезоне клубы НХЛ играют только с соперниками по дивизиону.

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