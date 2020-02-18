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#Никита Кучеров #НХЛ #Хоккей #Тампа-Бэй (х) #Колорадо Эвеланш #Стивен Стэмкос

Кучеров много забивает и врывается в историю «Тампы»

18 февраля 2020, 09:52

Никита Кучеров забил «Колорадо в овертайме и принес победу «Тампе» (4:3). Так это было:

Сейчас у Кучерова результативная серия из 14 матчей – это второй результат в истории «Тампы». На первом месте по этому показателю находится Стивен Стэмкос – 18 результативных игр в сезоне-2009/10.

А еще Кучеров помог «Тампе» победить в одиннадцатом матче подряд, это клубный рекорд.

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