Кучеров много забивает и врывается в историю «Тампы»

Сейчас у Кучерова результативная серия из 14 матчей – это второй результат в истории «Тампы». На первом месте по этому показателю находится Стивен Стэмкос – 18 результативных игр в сезоне-2009/10.

А еще Кучеров помог «Тампе» победить в одиннадцатом матче подряд, это клубный рекорд.