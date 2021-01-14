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Колорадо Эвеланш
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Колорадо Эвеланш
Дата основания
1972 г.
Достижения
3-кратный обладатель Кубка Стэнли
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Новости
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