Колорадо Эвеланш

Дата основания
1972 г.
Достижения
3-кратный обладатель Кубка Стэнли
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Игроки «Колорадо» помяли Кубок Стэнли – уронили на лед спустя 5 минут после первой за 20 лет победы
#Колорадо Эвеланш
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#Колорадо Эвеланш
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#Колорадо Эвеланш
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#НХЛ
Ничушкин ЗАБИЛ
#Валерий Ничушкин
Ничушкин провел в НХЛ целый сезон без голов. Как это сказалось на репутации, зарплате и восприятии
#Валерий Ничушкин
Хоккеист Задоров − мастер жестких интервью. Ругает КХЛ, обсуждает законы, отвечает критикам
#Никита Задоров