Владимир Ткачев

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Владимир Ткачев дебютировал в НХЛ и отдал два ассиста за «Лос-Анджелес»
#Лос-Анджелес (хоккей)
Хоккей
Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ