Юха Метсола

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Шипачев – самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, в топ-4 – Яшкин, Коварж и Хартикайнен
#КХЛ
Хоккей
В КХЛ вратарь отразил буллит и начал праздновать, а шайба залетела в ворота. Его клуб проиграл
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Эксперименты на Матче звезд КХЛ: вратарь вышел в нападение, полевой игрок – в ворота
#КХЛ
«Салават» вылетел, но у Метсолы очередной героический рекорд
#Юха Метсола
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