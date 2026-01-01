Юха Метсола

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Эксперименты на Матче звезд КХЛ: вратарь вышел в нападение, полевой игрок – в ворота
#КХЛ
«Салават» вылетел, но у Метсолы очередной героический рекорд
#Юха Метсола