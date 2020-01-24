В КХЛ вратарь отразил буллит и начал праздновать, а шайба залетела в ворота. Его клуб проиграл

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграли 2:2 в очередном матче КХЛ, победителя пришлось определять в серии буллитов.

Голкипер «Салавата» Юха Метсола отпраздновал отбитый им бросок Станислава Галиева. Но шайба полетела вверх, а затем опустилась в ворота. Даже в телетрансляции этот момент увидели не сразу.