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#КХЛ #Хоккей #Ак Барс #Салават Юлаев #Юха Метсола

В КХЛ вратарь отразил буллит и начал праздновать, а шайба залетела в ворота. Его клуб проиграл

24 января, 10:22

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграли 2:2 в очередном матче КХЛ, победителя пришлось определять в серии буллитов.

Голкипер «Салавата» Юха Метсола отпраздновал отбитый им бросок Станислава Галиева. Но шайба полетела вверх, а затем опустилась в ворота. Даже в телетрансляции этот момент увидели не сразу.

«Ак Барс» довел серию до победы – позже был точен Азеведо. Победа укрепила казанцев на первом месте Восточной конференции, «Салават» пока идет седьмым.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: ХК «Ак Барс»
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