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#КХЛ #Авангард #Автомобилист

«Автомобилист» прервал серию из четырех побед. Его обыграл «Авангард», не побеждавший три матча подряд

час назад

«Автомобилист» дома проиграл «Авангарду» (1:3) в матче КХЛ. Для обеих команд эта игра прервала серию:

❌ «Автомобилист» проиграл впервые за четыре матча. Он обыграл СКА, минское «Динамо», «Витязь» и «Кунльунь».

✅ «Авангард» победил впервые за три матча. Он проиграл московскому «Динамо», «Йокериту» и «Металлургу».

Самыми результативными игроками матча стали хоккеисты «Авангарда» Сергей Толчинский и Николай Прохоркин. Оба забросили по шайбе и отдали по ассисту.

«Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Автомобилист» идет четвертым.

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Источник:
сайт НХЛ
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