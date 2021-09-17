«Автомобилист» прервал серию из четырех побед. Его обыграл «Авангард», не побеждавший три матча подряд

«Автомобилист» дома проиграл «Авангарду» (1:3) в матче КХЛ. Для обеих команд эта игра прервала серию:

❌ «Автомобилист» проиграл впервые за четыре матча. Он обыграл СКА, минское «Динамо», «Витязь» и «Кунльунь».

✅ «Авангард» победил впервые за три матча. Он проиграл московскому «Динамо», «Йокериту» и «Металлургу».

Самыми результативными игроками матча стали хоккеисты «Авангарда» Сергей Толчинский и Николай Прохоркин. Оба забросили по шайбе и отдали по ассисту.

«Авангард» занимает пятое место в таблице Восточной конференции, «Автомобилист» идет четвертым.