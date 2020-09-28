КХЛ
Хоккей
Анатолий Голышев
Автомобилист
«Сибирь» (х)
Игрок «Автомобилиста» попросил судью отменить удаление соперника, хотя его команда проигрывала. И сразу забил
28 сентября, 19:56
«Сибирь» победила «Автомобилист» 6:4 в матче КХЛ. При счете 3:2 в пользу «Сибири» случился такой эпизод:
- Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков был удален за фол на форварде «Автомобилиста» Анатолии Голышеве.
- Голышев сказал судьям, что он наступил на шайбу, а фола не было.
- Судьи отменили удаление. А если бы не отменили «Автомобилист» играл бы 5х3.
- Голышев в итоге и забил сразу после этого.
Два периода закончились со счетом 3:3, но «Сибирь» была сильнее в третьем и выиграла. И все же главным событием матча был поступок Голышева.
Соперник в восторге:
«Автомобилист» гордится:
Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин похвалил форварда:
«Анатолий Голышев, признавшись, что на нем не было удаления, проявил себя профессионально. За это его спорт вознаградил, подарив гол. Не помню такого в моей карьере. Это красит хоккей и Анатолия. Он поступил честно».
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