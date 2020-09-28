КХЛ
Хоккей
Анатолий Голышев
Автомобилист
«Сибирь» (х)
Поделиться:
Комментарии:
0
#КХЛ #Хоккей #«Сибирь» (х) #Автомобилист #Анатолий Голышев

Игрок «Автомобилиста» попросил судью отменить удаление соперника, хотя его команда проигрывала. И сразу забил

28 сентября, 19:56

КХЛ

«Сибирь» победила «Автомобилист» 6:4 в матче КХЛ. При счете 3:2 в пользу «Сибири» случился такой эпизод:

  • Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков был удален за фол на форварде «Автомобилиста» Анатолии Голышеве.
  • Голышев сказал судьям, что он наступил на шайбу, а фола не было.
  • Судьи отменили удаление. А если бы не отменили «Автомобилист» играл бы 5х3.
  • Голышев в итоге и забил сразу после этого.

Два периода закончились со счетом 3:3, но «Сибирь» была сильнее в третьем и выиграла. И все же главным событием матча был поступок Голышева. 

Соперник в восторге:

«Автомобилист» гордится:

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин похвалил форварда:

«Анатолий Голышев, признавшись, что на нем не было удаления, проявил себя профессионально. За это его спорт вознаградил, подарив гол. Не помню такого в моей карьере. Это красит хоккей и Анатолия. Он поступил честно».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Но позитива в КХЛ не так много
Самая короткая драка в КХЛ. Игрок «Трактора» вырубил соперника одним ударом
В КХЛ «Локомотив» получил технарь, а у «Барыса» перенесено 6 матчей. Почему такие разные решения из-за ковида?
Коронавирус в «Нефтехимике» сломал КХЛ. Матчи переносятся, «Йокерит» сел на карантин
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#КХЛ
#Хоккей
#«Сибирь» (х)
#Автомобилист
#Анатолий Голышев