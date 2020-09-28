Игрок «Автомобилиста» попросил судью отменить удаление соперника, хотя его команда проигрывала. И сразу забил

«Сибирь» победила «Автомобилист» 6:4 в матче КХЛ. При счете 3:2 в пользу «Сибири» случился такой эпизод:

Защитник «Сибири» Виталий Меньшиков был удален за фол на форварде «Автомобилиста» Анатолии Голышеве.

Голышев сказал судьям, что он наступил на шайбу, а фола не было.

Судьи отменили удаление. А если бы не отменили «Автомобилист» играл бы 5х3.

Голышев в итоге и забил сразу после этого.

Два периода закончились со счетом 3:3, но «Сибирь» была сильнее в третьем и выиграла. И все же главным событием матча был поступок Голышева.