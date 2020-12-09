«Авангард» обменял Шумакова в «Автомобилист»

Форвард Сергей Шумаков перешел из «Авангарда» в «Автомобилист» в обмен на денежную компенсацию. Он подписал контракт с новым клубом до 30 апреля 2022 года.

За 28 матчей этого сезона КХЛ Шумаков набрал 13 очков (8+5). Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков сказал, что сам Шумаков – инициатор перехода.

Шумакову 28 лет. Он провел в «Авангарде» два полных сезона. До этого играл за «Сибирь» и ЦСКА. Шумаков – один из хоккеистов, которые умеют забивать лакросс-голы.