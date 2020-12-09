Сергей Шумаков
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#Сергей Шумаков #КХЛ #Хоккей #Авангард #Автомобилист

«Авангард» обменял Шумакова в «Автомобилист»

09 декабря, 14:16

Форвард Сергей Шумаков перешел из «Авангарда» в «Автомобилист» в обмен на денежную компенсацию. Он подписал контракт с новым клубом до 30 апреля 2022 года.

За 28 матчей этого сезона КХЛ Шумаков набрал 13 очков (8+5). Генменеджер «Авангарда» Алексей Волков сказал, что сам Шумаков – инициатор перехода.

Шумакову 28 лет. Он провел в «Авангарде» два полных сезона. До этого играл за «Сибирь» и ЦСКА. Шумаков – один из хоккеистов, которые умеют забивать лакросс-голы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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