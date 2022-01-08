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#КХЛ #КХЛ #Автомобилист #Салават Юлаев

КХЛ думает о приостановке сезона из-за коронавируса

вчера, 16:26

8 января КХЛ отчиталась о положительных тестах на коронавирус в трех клубах: «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА.

Сразу же после этого на официальном сайте лиги появилось заявление:

«Ближайшие игры с участием этих клубов отменены.

В отличие от ситуации в сезоне-2020/2021 сейчас наблюдаются групповые случаи заболевания с коротким инкубационным периодом. В большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.

Главная задача – не допустить массовой вспышки заболевания по всей лиге. Будут проводиться игры тех команд, в которых эпидемиологическая обстановка остается стабильной.

Лига провела несколько экстренных совещаний, где обсудила различные варианты развития событий: присуждение технических поражений, приостановку чемпионата с последующим продолжением, в том числе с продлением его сроков.

КХЛ планирует вынести решение на следующей неделе, после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании. Главная цель всех вариантов – сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт КХЛ
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