В КХЛ не осталось команд с победами во всех матчах. «Автомобилист» проиграл

«Автомобилист» продержался восемь победных матчей подряд, хотя только четыре из них выиграл в основное время. За это время команда забросила в КХЛ 29 шайб и пропустила 17. Естественно, что перед игрой со «Спартаком» клуб лидировал на Востоке. «Спартаку» и проиграли в девятом матче со счетом 2:4, хотя перед этой игрой соперник имел серию из трех поражений.

На старте сезона-2018/19 «Автомобилист» уже выдавал похожую серию из бесконечных побед. Тогда она вообще продлилась 18 матчей, но оборвалась на игре с «Барысом». По этому сезону у игроков «Автомобилиста» есть еще более важное достижение. Легионер Найджел Доус официально вошел в число лучших игроков по очкам и голам за всю историю КХЛ.