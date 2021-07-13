Павел Дацюк
КХЛ
Автомобилист
Дацюк объявил об индивидуальной подготовке к сезону КХЛ. Он еще не продлил контракт с «Автомобилистом»
2 часа назад
Павел Дацюк обратился к болельщикам «Автомобилиста» после истечения контракта. Главное из обращения:
- Дацюк назвал хоккей своей «жизнью» и написал о желании играть за «Автомобилист». Тем не менее он не уверен, что физически будет готов к еще одному полноценному сезону.
- Совместно с тренерским штабом он решил готовиться к сезону индивидуально. В конце августа он «поймет», готов ли сыграть за «Автомобилист».
Клуб поддержал Дацюка и написал, что готов дать ему нужное время для решения. Тренерский штаб прорабатывает оба варианта в атаке – с Дацюком и без него.
- Дацюк – самый возрастной игрок КХЛ прошлого сезона (42 года). Если он останется на еще один сезон КХЛ, то начнет его 43-летним.
- В прошлом сезоне он провел 51 матч в регулярке, набрав 35 очков (12 голов и 23 ассиста), и пять игр в плей-офф: 3 очка (гол и два ассиста).
- Дацюк играет за екатеринбургский «Автомобилист» с 2019 года. Он начинал карьеру в этом же городе в 1996 году в местном «Спартаке».
- Среди его трофеев два Кубка Стэнли («Детройт»), Кубок Гагарина (СКА), золото Олимпиады-2018 и кубок мира-2012 (Россия).
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