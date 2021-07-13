Дацюк объявил об индивидуальной подготовке к сезону КХЛ. Он еще не продлил контракт с «Автомобилистом»

Павел Дацюк обратился к болельщикам «Автомобилиста» после истечения контракта. Главное из обращения:

Дацюк назвал хоккей своей «жизнью» и написал о желании играть за «Автомобилист». Тем не менее он не уверен, что физически будет готов к еще одному полноценному сезону.

Совместно с тренерским штабом он решил готовиться к сезону индивидуально. В конце августа он «поймет», готов ли сыграть за «Автомобилист».

Клуб поддержал Дацюка и написал, что готов дать ему нужное время для решения. Тренерский штаб прорабатывает оба варианта в атаке – с Дацюком и без него.