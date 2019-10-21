Как появление Дацюка повлияло на результаты «Автомобилиста»

Павел Дацюк сыграл за «Автомобилист» уже девять матчей. Из них команда проиграла семь:

«Витязь» – «Автомобилист» – 1:0 (ОТ)

«Спартак» – «Автомобилист» – 1:0

«Автомобилист» – «Локомотив» – 4:1

«Автомобилист» – «Динамо» – 1:4

«Автомобилист» – «Трактор» – 3:0

СКА – «Автомобилист» – 2:1 (ОТ)

«Динамо» – «Автомобилист» – 6:3

«Автомобилист» – «Авангард» – 1:3

«Автомобилист» – «Ак Барс» – 1:6

Еще в двух играх за этот период Павел Дацюк не играл, но в них «Автомобилист» тоже не победил. С момента дебюта Дацюка в составе «Автомобилиста» его клуб проиграл девять из 11 матчей. Сам Дацюк имеет показатель полезности -3 и всего одну голевую передачу. Он сделал ее в победном матче с «Локомотивом».